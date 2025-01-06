Як виявилося, співак слухав треки росіян після початку повномасштабного вторгнення. Тепер він пояснив, чому так сталося. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Насамперед ENLEO, справжнє ім'я якого Нікіта Леонтьєв, зазначив, що не знає ніяких пісень "ЛСП" і Markul, які були в історії його прослуховувань в Apple Music, а Oxxxymiron опинився там не через любов до його музики.

Вечір до того відео, я натрапив на якийсь тікток Oxxxymiron, і оскільки я дійсно до війни раніше слухав декілька його пісень, вирішив подивитися, що там в нього вийшло, пролистав ці пісні, почитав тексти. Я зробив велику помилку, тому що це було зроблено на платформах Apple Music, Spotify. Коли ти прослуховуєш цю пісню, ти платиш якусь дуже-дуже маленьку, але копієчку туди,

– пояснив виконавець.

Він наголосив, що не порушував правил Національного відбору на Євробачення-2025, проте "порушив важливе правило, неписане для українського артиста".

Мені справді прикро, що так сталося. Я виніс із цього важливий урок. Я більше не зайду послухати російську пісню. Ці прослуховування були не через любов до тих пісень чи до тих артистів, це був чисто якийсь інтерес,

– додав ENLEO.

Інтерв'ю з ENLEO: дивіться відео онлайн

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