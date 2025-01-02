Суспільне 2 січня провело жеребкування серед тих учасників Національного відбору, що не потрапили до шортлиста, пише 24 Канал. Визначили порядкові номери, за якими музиканти будуть представлені у голосуванні в застосунку Дія.
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Порядкові номери учасників Нацвідбору, які боротимуться за десяте місце у фіналі:
- ENLEO – SUPERNOVA
- МУАЯД – AMNESIA
- BRYKULETS – "Кришталі"
- Ranrawi – Anymore
- GRISANA – Kohoney
- Слухай Сашу – "Живи"
- MON FIA – Dive Inside
- YAGODY – "БрамаЯ"
- Starykova Hrystyna – Rise
- FIЇNKA – "Культура"
Учасники Нацвідбору-2025 / Фото з інстаграму Суспільного
Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору-2025 стартує 13 січня та триватиме до 17 січня. У день початку голосування опублікують пісні музикантів.
Один з учасників зняв свою кандидатуру
- До лонглиста Національного відбору раніше потрапив співак TESLENKO. Однак він вирішив відмовитися від участі в конкурсі, "щоб уникнути звинувачень у хайпі на чутливій темі". Раніше TESLENKO казав, що не хоче брати участь у Нацвідборі поряд з артистом ENLEO, який слухає російську музику.
- Цікаво, що тепер TESLENKO пробуватиме свої сили на відборі у Сан-Марино.
Тим часом вже відомі імена 9 фіналістів Національного відбору: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко та Влад Шериф.