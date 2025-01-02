Суспільне 2 січня провело жеребкування серед тих учасників Національного відбору, що не потрапили до шортлиста, пише 24 Канал. Визначили порядкові номери, за якими музиканти будуть представлені у голосуванні в застосунку Дія.

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Порядкові номери учасників Нацвідбору, які боротимуться за десяте місце у фіналі:

ENLEO – SUPERNOVA МУАЯД – AMNESIA BRYKULETS – "Кришталі" Ranrawi – Anymore GRISANA – Kohoney Слухай Сашу – "Живи" MON FIA – Dive Inside YAGODY – "БрамаЯ" Starykova Hrystyna – Rise FIЇNKA – "Культура"



Учасники Нацвідбору-2025 / Фото з інстаграму Суспільного

Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору-2025 стартує 13 січня та триватиме до 17 січня. У день початку голосування опублікують пісні музикантів.

Один з учасників зняв свою кандидатуру

До лонглиста Національного відбору раніше потрапив співак TESLENKO. Однак він вирішив відмовитися від участі в конкурсі, "щоб уникнути звинувачень у хайпі на чутливій темі". Раніше TESLENKO казав, що не хоче брати участь у Нацвідборі поряд з артистом ENLEO, який слухає російську музику.

Цікаво, що тепер TESLENKO пробуватиме свої сили на відборі у Сан-Марино.

Тим часом вже відомі імена 9 фіналістів Національного відбору: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко та Влад Шериф.