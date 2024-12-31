Співак поділився деталями цьогорічного Нацвідбору. За словами ENLEO, прослуховування тривало два дні: виступали по 10 артистів, а він був перший серед усіх учасників, передає 24 Канал з посиланням на M1 music.

До слова ENLEO прокоментував скандал з прослуховуванням російської музики: "Не буду виправдовуватися"

О 10 ранку прийшов, зібрався з духом. Звичайно, що ці всі скандали, які відбувалися навколо мене, вони сто відсотків впливали на мій психологічний стан. Тому що я ніколи з таким не стикався. Те, що я тоді переживав, я не хочу переживати ще раз. Але відповідальність на мені за це,

– зізнався ENLEO.

Артист поділився, що здивований тим, як заспівав на прослуховуванні. Річ у тім, що перед тим він намагався відволіктися від скандалу, тому не репетирував пісню. Однак все пройшло добре. ENLEO пригадав, що музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль похвалила його виступ та вокал.

Чому я не потрапив до шортлиста? Звичайно, що через скандал. Я на сто відсотків в цьому впевнений. Суспільство відреагувала різко на все, що там відбувалося. І я розумію все це, але є ще шанс потрапити в десятку,

– висловився співак.

ENLEO про Нацвідбір на Євробачення-2025: дивіться відео онлайн

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 зізнався, що хотів би потрапити до фіналу, адже вважає свою пісню класною та сильною. Артист зазначив, що довго писав її й майже два роки готувався до конкурсу.

Нехай розсудять люди, чи достойний я цього місця. Тим паче в "Дії" все буде, наскільки я розумію, чисто, кристально,

– каже артист.

Нагадаємо, що наразі до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025 потрапили дев'ять артистів. А десятого українці згодом зможуть обрати у застосунку "Дія". Повний список фіналістів оголосять до 17 січня 2025 року. Фінал музичного конкурсу пройде 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні.