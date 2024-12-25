Хлопець зауважив – розуміє, що нещодавня ситуація викликала хвилю обурення та запитань. Тому, за словами співака, він хоче бути чесним зі своєю аудиторією, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм ENLEO.

До слова ENLEO, який слухає російську музику, висловився про скандал: "Я не зрадник і не ворог"

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 подякував людям, що висловили свою думку з приводу скандалу, у який він потрапив. ENLEO зізнався, що виніс важливий урок з ситуації, яка трапилася.

Не буду виправдовуватися. Це правда – я дійсно прослухав пісні російських виконавців за день до того відео. Але хочу зазначити, що з 2022 року у моїй бібліотеці в ‎Apple Music не з'явилося жодної російської пісні. То була виключно історія прослуховувань, але я як артист несу стовідсоткову відповідальність за свої вчинки. На моїй меті ніколи не було просування російської музики, пропагування російської культури. Тому що для мене, як людини з Маріуполя, Росія – це абсолютне зло,

– висловився співак.

ENLEO та його батьки ще у 2014 році відчули на собі війну. Артист поділився, що з того моменту вони намагалися пропагувати та просувати українську культуру. Хлопець сподівається, що ця ситуація стане для українців ще одним поштовхом задуматися над тим, чим вони наповнюють власний інформаційний простір.

З приводу того відео, де я недоречно висловився про українську сцену. На жаль, мої слова були просто вирвані з контексту. Тому що я мав на увазі поверхневий, шаблонний матеріал, який ми з вами встигли назвати "шароварщиною". Звичайно, що я люблю українську музику і надихаюсь українськими виконавцями. Для мене українська музика – це моє життя, і я хочу завжди нею займатись,

– каже ENLEO.

Що відомо про скандал з ENLEO