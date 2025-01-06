Під час відпустки у горах коханий зробив пропозицію Нікітюк. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку зірки.

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Так, бойфренд телеведучої Дмитро Бабчук поширив інстаграм-сторіс, де в машині показав діамантову каблучку і написав: "Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?".



Дмитро Бабчук освідчився Лесі Нікітюк / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після цього знаменитість на своїй сторінці поширила допис, де позувала з цією ж обручкою в Карпатах.

Тут і не відмовиш,

– зазначила під фото Нікітюк.

Леся Нікітюк виходить заміж / Фото з інстаграму телеведучої

Нагадаємо, про стосунки пари стало відомо в жовтні 2024 року. Дмитро Бабчук, 28-річний військовий, служить у війську ще з 2016 року.