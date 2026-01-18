Тепер вона оприлюднила нові подробиці про проблеми у співпраці з компанією. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

Кажанна стверджує, що працює за так званим "рабським контрактом", і що лейбл NOVA MUSIC не виплачує їй роялті.

Вона вирішила публічно висвітлити цю інформацію, щоб домогтися справедливих умов співпраці та більшої прозорості в музичній індустрії.

Моя мета – не срач. Моя мета – не "завадити прекрасній Яні (Jerry Heil – 24 Канал) з Нацвідбором", моя мета – аби індустрія змінилася, а не з'являлися лейбли, які називають себе Nova і співають стару пісеньку шоубізу 2000-х,

– пояснила співачка.

Вона додала, що не закликає до "публічного цькування" керівництва лейблу, а лише прагне отримати фідбек від команди NOVA MUSIC, який їй не вдалося отримати в особистих діалогах.

За словами Кажанни, лейбл тисне на неї, затримуючи виплати, примушуючи до нових угод і приписуючи борги.

Я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз (паралельно змушуючи далі знімати рекламу і т.д), чи навішували космічні борги, які вони не можуть підтвердити (заплачу 10 гривень тому хто знайде у мене в профілі дорогий кліп без спонсорської допомоги (брендів), або фотозйомку чи обкладинку до пісні, зняту не по бартеру),

– написала співачка.

Вона також опублікувала допис у Threads, де заявила, що не погоджується з тезою про те, що її успіх є заслугою лейблу.

Все, що я маю (майже) повністю результат моїх ідей та дій. Б'юся об заклад, що ви мене побачили не на сторінці Яни, і не на сторінці NOVA MUSIC, а десь в тіктоці. Я не заперечую, що були спроби з їхнього боку, але якщо ці спроби не працюють протягом двох років, то може вони хибні і пора мене відпустити? Питання риторичне, та і навіщо щось вигадувати, якщо і так Кажанна все зробить,

– написала співачка.

Кажанна висловилась про співпрацю з лейблом NOVA MUSIC / Скриншот з Threads

Що відомо про співпрацю Кажанни та NOVA MUSIC?