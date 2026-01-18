Теперь она обнародовала новые подробности о проблемах в сотрудничестве с компанией. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

Кажанна утверждает, что работает по так называемому "рабскому контракту", и что лейбл NOVA MUSIC не выплачивает ей роялти.

Она решила публично осветить эту информацию, чтобы добиться справедливых условий сотрудничества и большей прозрачности в музыкальной индустрии.

Моя цель – не срач. Моя цель – не "помешать прекрасной Яне (Jerry Heil – 24 Канал) с Нацотбором", моя цель – чтобы индустрия изменилась, а не появлялись лейблы, которые называют себя Nova и поют старую песенку шоубиза 2000-х,

– объяснила певица.

Она добавила, что не призывает к "публичной травле" руководства лейбла, а лишь стремится получить фидбэк от команды NOVA MUSIC, который ей не удалось получить в личных диалогах.

По словам Кажанны, лейбл давит на нее, задерживая выплаты, принуждая к новым сделкам и приписывая долги.

Я хочу, чтобы меня наконец отпустили из этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, что меня не устраивают, как это происходит сейчас (параллельно заставляя дальше снимать рекламу и т. д.д), или навешивали космические долги, которые они не могут подтвердить (заплачу 10 гривен тому кто найдет у меня в профиле дорогой клип без спонсорской помощи (брендов), или фотосъемку или обложку к песне, снятую не по бартеру),

– написала певица.

Она также опубликовала сообщение в Threads, где заявила, что не согласна с тезисом о том, что ее успех является заслугой лейбла.

Все, что я имею (почти) полностью результат моих идей и действий. Бьюсь об заклад, что вы меня увидели не на странице Яны, и не на странице NOVA MUSIC, а где-то в тиктоке. Я не отрицаю, что были попытки с их стороны, но если эти попытки не работают в течение двух лет, то может они ошибочны и пора меня отпустить? Вопрос риторический, да и зачем что-то придумывать, если и так Кажанна все сделает,

– написала певица.

Кажанна высказалась о сотрудничестве с лейблом NOVA MUSIC / Скриншот с Threads

Что известно о сотрудничестве Кажанны и NOVA MUSIC?