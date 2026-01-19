Артистка детально розповіла, що саме стало причиною її рішення про припинення співпраці та чому вона вважає розрив контракту справедливим. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кажанни.

За словами виконавиці, однією з проблем стала відсутність прозорої фінансової звітності з боку лейблу. Артистка заявила, що не має доступу до реальних цифр, оскільки вся бухгалтерія перебуває у представників NOVA MUSIC.

Я знаю точні ціни за саунд продакшн, саундів обирала я. Також знаю, скільки платили мені – значить порахувати 70% легко. До слова, звідки я взагалі знаю, що це було 30%, а не, наприклад, 10%? Я не бачила цифр. Вся звітність у лейблу. Вони обіцяють її показати, але поки цього не сталося,

– написала Кажанна.

Для довідки! На початку співпраці Кажанна та NOVA MUSIC у 2023 році уклали договір, згідно з яким 70% чистого прибутку отримував лейбл, а 30% – артистка. Про це NOVA MUSIC писав у своєму інстаграмі.

Співачка додала, що значну частину роботи виконувала самостійно або за допомогою друзів, часто без залучення команди лейблу. Йдеться про підбір образів, стилізацію, зйомки для портфоліо, стратегічний план, домовленості про інтерв'ю та шоу, режисерування концертів, пошук костюмів та інше.

Мені допомагали знімати рекламу друзі. Відео на пісню "Жалі" зняті надворі, як могла, бо в той час команда була на Євробаченні, і майже не на зв'язку. Або в турі. Або ще десь,

– заявила Кажанна.

І підкреслила, що обсяги її роботи не відповідали отриманому доходу.

Я два тижні нагадувала про зарплату, часто в мене не було ні копійки. Коли я виклала в сторіз, що шукаю роботу, мене попросили видалити, бо це "впливає на репутацію лейблу". Мені запропонували два варіанти: взяти в них в борг, або"зачекати поки розкрутишся",

– поділилась артистка.

Кажанна також зазначила, що неодноразово ініціювала діалог із керівництвом лейблу та пропонувала конкретні, бюджетні рішення для покращення співпраці, але у відповідь чула лише: "ми шукаємо", "ми робимо" і багато солодких слів.

Коли ж вони з NOVA MUSIC прийняли рішення розійтися, співачка намагалася вирішити ситуацію мирно, однак домовитися без конфлікту, за її словами, не вдалося.

Ми всі можемо помилитися. Все, чого я прошу, – розійдімось по-чесному, взаємно домовлено. І я обов'язково прокомунікую, що це було зроблено,

– підсумувала артистка.

Що Кажанна раніше казала про співпрацю з NOVA MUSIC?