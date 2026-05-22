Для цього знакового в житті пари дня Світлана вже обрала сукню. Її вона показала на своїй сторінці в інстаграмі.

Павелецька обрала білу сукню від українського бренду GASANOVA. Вбрання має відкриту спину, прикрашену перлами на золотих ланцюжках.

Світлана Павелецька показала свою весільну сукню: дивіться відео онлайн

Дмитро Кулеба в інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова" поділився, що святкування буде камерним: у колі родини та дітей.

Історія кохання Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької

Перше знайомство Дмитра та Світлани відбулося у 2003 році. Павелецька з іншими студентами-міжнародниками брала участь в навчальній грі, схожій на юридичні дебати. Їхнім ментором був Кулеба, який і тренував студентів.

Після тривалої паузи спілкування між ними відновилося у 2014 році, однак стосунки почалися лише через кілька років.

Доля знову звела Дмитра й Світлану завдяки книзі Кулеби "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот". Під час роботи над книгою Дмитро звернувся до видавництва "Книголав", співзасновницею якого є Павелецька. Після цього вони почали спілкуватися. Пара з'їхалася у 2021 році, а восени 2025 року Дмитро освідчився Світлані.