Про це Кулеба розповів у рубриці "55 за 5" в рамках програми "Ранок у великому місті". Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".
Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що не бачить сенсу офіційно оформлювати стосунки. Журналістка Аліна Шаманська поцікавилася у дипломата, чи його думка не змінилась.
Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання,
– відповів ексміністр МЗС.
Згодом Кулеба записав відео, в якому повідомив, що освідчився Павелецькій.
Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Світлані пропозицію,
– розповів дипломат.
Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька / Фото з інстаграму підприємиці
Зазначимо! Навесні 2025 року в інтерв'ю Славі Дьоміну Світлана Павелецька ділилась, що вони з Дмитром Кулебою вважають, що "факт штампа у паспорті" не поєднує більше, а стримує, адже обидва вже були у шлюбі.
Кулеба зізнався, що вони навіть не думали та не говорили про те, щоб офіційно оформити стосунки.
"Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо одне одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить. Тому ми вирішили, що простіше говорити" – "це мій цивільний чоловік", це моя цивільна дружина"", – поділився він.
Що відомо про особисте життя Кулеби та Павелецької?
Євгенія Кулеба, засновниця та керівниця громадської організації "Місто-сад", – перша дружина ексміністра закордонних справ. Дипломат оголосив про розлучення з нею у 2022 році.
У цьому шлюбі народилося двоє дітей: син Єгор і донька Любов.
Світлана Павелецька від попереднього шлюбу має сина.
Дмитро та Світлана вперше зустрілись у 2003 році. Кулеба був на останньому курсі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де також навчалась Павелецька.
"У нас створили команду для студентів-міжнародників, ми імітували судовий процес, грали щось на кшталт дебатів. Нам дали тренера – ним був Дмитро", – розповідала співзасновниця видавництва "Книголав".
Однак відтоді вони не бачились до 2014 року. Згодом дипломат написав книгу "Війна за реальність" і вирішив видати її у "Книголаві". Пізніше між ними зав'язалися стосунки.
Дмитро та Світлана живуть разом із 2021 року. Більше про стосунки пари читайте за посиланням.