Пара не так часто публікує спільні фото разом, однак ті, що вже є у мережі, говорять самі за себе – кохання існує, передає 24 Канал.
Може зацікавити Старша сестра Джіджі та Белли Хадід вийшла заміж за відомого продюсера
Найкращі фото Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької
Вперше пара зустрілась ще у 2003 році, коли чоловік навчався на останньому курсі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Там само освіту здобувала і Світлана. Та тоді їхні дороги розійшлись.
Дмитро Кулеба з обраницею / Фото з інстаграму
У 2014 році вони вдруге перетнулись, однак кожен із них мав особисте життя.
Дмитро Кулеба з обраницею / Фото з інстаграму
Але вже після 2020 року Дмитро та Світлана почали жити разом. У 2022 році Кулеба розлучився з Євгенією. У цьому шлюбі народилось двоє дітей. А після цього пара повідомила, що перебуває у стосунках.
Кулеба та Павелецька живуть у квартирі бізнесменки. Жінка запевняє, що вони не сваряться, адже "20 років йшли один до одного".
Дмитро Кулеба та Світлана Павлецька / Фото з інстаграму
Вони перебувають у цивільному шлюбі й наразі не розглядають питання офіційного оформлення стосунків. Крім того, Дмитро та Світлана не хочуть заводити спільних дітей, бо вважають, що свій батьківський обов'язок виконали у попередніх стосунках. До слова, у жінки також є син.
Нещодавно ми розповідали про обраниць Кирила Буданова, та чи є романтиком очільник ГУР у сімейному житті.