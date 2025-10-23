Пара не так часто публікує спільні фото разом, однак ті, що вже є у мережі, говорять самі за себе – кохання існує, передає 24 Канал.

Може зацікавити Старша сестра Джіджі та Белли Хадід вийшла заміж за відомого продюсера

Найкращі фото Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької

Вперше пара зустрілась ще у 2003 році, коли чоловік навчався на останньому курсі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Там само освіту здобувала і Світлана. Та тоді їхні дороги розійшлись.

Дмитро Кулеба з обраницею / Фото з інстаграму

У 2014 році вони вдруге перетнулись, однак кожен із них мав особисте життя.

Дмитро Кулеба з обраницею / Фото з інстаграму

Але вже після 2020 року Дмитро та Світлана почали жити разом. У 2022 році Кулеба розлучився з Євгенією. У цьому шлюбі народилось двоє дітей. А після цього пара повідомила, що перебуває у стосунках.

Кулеба та Павелецька живуть у квартирі бізнесменки. Жінка запевняє, що вони не сваряться, адже "20 років йшли один до одного".

Дмитро Кулеба та Світлана Павлецька / Фото з інстаграму

Вони перебувають у цивільному шлюбі й наразі не розглядають питання офіційного оформлення стосунків. Крім того, Дмитро та Світлана не хочуть заводити спільних дітей, бо вважають, що свій батьківський обов'язок виконали у попередніх стосунках. До слова, у жінки також є син.

Нещодавно ми розповідали про обраниць Кирила Буданова, та чи є романтиком очільник ГУР у сімейному житті.