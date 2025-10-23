Пара не так часто публикует совместные фото вместе, однако те, что уже есть в сети, говорят сами за себя – любовь существует, передает 24 Канал.
Может заинтересовать Старшая сестра Джиджи и Беллы Хадид вышла замуж за известного продюсера
Лучшие фото Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой
Впервые пара встретилась еще в 2003 году, когда мужчина учился на последнем курсе Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Там же образование получала и Светлана. Но тогда их дороги разошлись.
Дмитрий Кулеба с избранницей / Фото из инстаграма
В 2014 году они во второй раз пересеклись, однако каждый из них имел личную жизнь.
Дмитрий Кулеба с избранницей / Фото из инстаграма
Но уже после 2020 года Дмитрий и Светлана начали жить вместе. В 2022 году Кулеба развелся с Евгенией. В этом браке родилось двое детей. А после этого пара сообщила, что находится в отношениях.
Кулеба и Павелецкая живут в квартире бизнес-вумен. Женщина уверяет, что они не ссорятся, ведь "20 лет шли друг к другу".
Дмитрий Кулеба и Светлана Павлецкая / Фото из инстаграма
Они находятся в гражданском браке и пока не рассматривают вопрос официального оформления отношений. Кроме того, Дмитрий и Светлана не хотят заводить общих детей, потому что считают, что свой родительский долг выполнили в предыдущих отношениях. К слову, у женщины также есть сын.
Недавно мы рассказывали о избранницах Кирилла Буданова, и является ли романтиком глава ГУР в семейной жизни.