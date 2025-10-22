Стали известны подробности их свадьбы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание British Vogue.

Пара праздновала в доме отца Аланы в Лос-Анджелесе. Свадьба состоялась 18 октября. Известно, что дата была не случайной – именно в этот поженились родители Росса.

Свадебная церемония проходила на свежем воздухе, которую проводил один из лучших друзей пары.

На празднование Алана надела платье из старых коллекций Вивьен Вествуд и фату с цветами, а ее любимый – классический черный костюм, который дополнил белой рубашкой и светлым галстуком кремового оттенка с ненавязчивым узором.

Что интересно, жених к своему образу добавил коричневые кожаные туфли, а вот Алана была босиком.

Модели Белла и Джиджи Хадид также были на свадьбе. Подружки невесты для празднования выбрали платье в зеленом цвете, что соответствовало дрескоду. "Это было прекрасно", – написала Джиджи и показала кадры со свадьбы в своих инстаграм-сторис.



Джиджи Хадид показала фото со свадьбы сестры / Скриншоты из инстаграма

Что известно об отношениях Аланы Хадид и Росса Уильямса?

Пара познакомилась в 2021 году через приложение для знакомств.

Казалось, что я никогда ни с кем не познакомлюсь в этом приложении, но потом – без всякого преувеличения – сделала последний свайп, и он (Росс – 24 Канал) появился,

– рассказывала женщина.