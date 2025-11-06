Об этом Кулеба рассказал в рубрике "55 за 5" в рамках программы "Утро в большом городе". Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что не видит смысла официально оформлять отношения. Журналистка Алина Шаманская поинтересовалась у дипломата, не изменилось ли его мнение.

Чем дольше мы живем вместе, тем больше я меняю свое мнение о браке. Мы даже об этом говорили. Светлана, я знаю твои желания,

– ответил экс-министр МИД.

Впоследствии Кулеба записал видео, в котором сообщил, что сделал Павелецкой предложение.

Я давал интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Светлане предложение,

– рассказал дипломат.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / Фото из инстаграма предпринимательницы

Отметим! Весной 2025 года в интервью Славе Демину Светлана Павелецкая делилась, что они с Дмитрием Кулебой считают, что "факт штампа в паспорте" не объединяет больше, а сдерживает, ведь оба уже были в браке.

Кулеба признался, что они даже не думали и не говорили о том, чтобы официально оформить отношения.

"Единственная проблема, которая возникает, это, собственно, когда мы представляем друг друга кому-то. Например, на английском языке звучит нормально, когда говоришь, что это моя партнерша, а на украинском оно странно звучит. Поэтому мы решили, что проще говорить " – "это мой гражданский муж", это моя гражданская жена"", – поделился он.

Что известно о личной жизни Кулебы и Павелецкой?