Об этом сообщил экс-министр украинского МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с КУРСом, вспоминая события начала большой войны.

Смотрите также Российская экономика – это танк, в котором заканчивается солярка

Где находилось правительство в начале войны в Украине?

Во время обострения ситуации в Киеве Кулеба приехал в Ивано-Франковск, чтобы встретиться с коллегами, которые эвакуировались из столицы. По его словам, группой руководил один из вице-премьеров.

Экс-министр отметил, то в тот момент было трудно предсказать развитие событий в Киеве, поэтому в случае негативного сценария правительство должно было оставаться на Франковщине.