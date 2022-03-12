Так побеждает Украина
Но тут оказывается, что у него кончается солярка. Танк остановился, танкисты сидят в танке.
Важно Экономика России идет за российским кораблем
Все норм, вокруг простое село, внутри танка безопасно и дозаправка где-то есть, утешают себя танкисты. Сейчас дождемся помощи и поедем дальше. Но довольно быстро, сначала только в глубине души, танкисты начинают понимать, что до нее не добраться, и что она до них тоже не доберется.
В конце концов танк глохнет. Заглохший танк обступают селяне. Танкисты окончательно понимают, что дозаправки не будет, и сверкают пятками. Селяне срывают триколор и идут отлавливать танкистов по полям и лесопосадкам.
"Самое вкусное" для рашистов – впереди
Если представить, что российская экономика – это танк, то благодаря всем примененным санкциям она сейчас на той стадии, когда солярка подходит к концу. И финал будет такой же, как у танкистов, которые сейчас верят, что они же в танке.
Мы каждый день приближаем этот финал.
Сегодня объявлением новых санкций по российской экономике был нанесен очередной удар со стороны США и других стран Семерки и Евросоюза.
Стоит внимания Стратегический план России провалился, но у Путина есть новый
И мы не остановимся пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в преступлении агрессии и военных преступлениях. Мы победим!
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