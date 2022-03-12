Так перемагає Україна

Але тут виявляється, що у нього закінчується солярка. Танк зупинився, танкісти сидять в танку.

Важливо Економіка Росії йде за російським кораблем

Все норм, довкола просте село, всередині танку безпечно і дозаправка десь є, тішать себе думкою танкісти. Зараз дочекаємося допомоги і поїдемо далі. Але доволі швидко, спочатку лише в глибині душі, танкісти починають розуміти, що до неї не дістатися, і що вона до них теж не дістанеться.

Зрештою, танк глохне. Танк, який заглох, обступають селяни. Танкісти остаточно розуміють, що дозаправки не буде, і кивають п'ятами. Селяни зривають триколор і йдуть відловлювати танкістів по полях та лісопосадках.

"Найсмачніше" для рашистів – попереду

Якщо уявити, що російська економіка – це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку. Ми щодня наближаємо цей фінал.

Сьогодні оголошенням нових санкцій проти російської економіки завдали чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу.

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У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій – економічних та особистих.

І ми не зупинимося, поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах. Ми переможемо!

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