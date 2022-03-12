Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и терробороны в Украине, армия и народ героически остановили план ВС РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров.

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Россия не останавливается

Но от плана полного уничтожения Украины Россия не отказалась, теперь вместо наступления повсюду Россия пытается реализовать план уничтожения Украины по частям.

Украинская армия успешно бьет оккупантов западнее и восточнее Киева, и противник теперь сменил тактику. Россияне пытаются снизить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории.

Теперь россияне стремятся выбить наши системы тяжелого вооружения, прежде всего танки и артиллерию. Опасность остается, пока не удастся отбросить врага далеко от Броваров и Макарова. Главная задача российского командования – продавить оборону вокруг столицы, чтобы перерезать коммуникации, и связать боем силы обороны столицы, чтобы не дать перекинуть резервы по другим направлениям.

Сейчас на юге и востоке также идут ожесточенные бои, украинская армия при мощной поддержке украинских патриотов отражает атаки и сдерживает продвижение российских войск на Донбассе, Запорожье и Николаевщине.

Путин привлекает Беларусь для войны против Украины / Фото Getty Images

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Замысел Путина

Главный замысел Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины:

Захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из России в Приднестровье. Перегруппироваться и атаковать центральные районы Украины.

Для реализации замысла российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются "агитаторы" из псевдореспублика на Донбассе. Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку в Херсонскую область из Крыма.

Продвижение русских войск сдерживает только нанесение потерь. Российские механизированные колонны пытаются найти пути, где нет сопротивления, продвигаться вглубь.

Русская армия уж очень истощена войной. Потери велики. Потому Путин требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине. За неимением пехоты россияне стремятся бросить в бой кого-либо.

Враг близок к остановке. Но чтобы его разбить и отбросить по всем направлениям нужно тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражение живой силе. Нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация.

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