Куда они лезут?
Я не знаю, как обстоят дела в других областных центрах. Но то, что я вижу в Харькове, достаточно, чтобы превратить Харьков в братскую могилу всех, кто войдет в застройку.
Важно У Путина заканчивается пушечное мясо
А в Киеве насыщенность такими средствами и людьми на порядок выше. И бежать никто не собирается. Пехота будет отсекаться, бронетехника была сожжена. Вся.
Воевать будут все
Кто лучше, кто хуже, но все. Никто не побежит.
Правда, не понимаю, на что они рассчитывают в больших городах. Осаждать? Но они сами с голоду сдохнут. Держимся. Время на нашей стороне.
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