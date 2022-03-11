Куда они лезут?

Я не знаю, как обстоят дела в других областных центрах. Но то, что я вижу в Харькове, достаточно, чтобы превратить Харьков в братскую могилу всех, кто войдет в застройку.

Важно У Путина заканчивается пушечное мясо

А в Киеве насыщенность такими средствами и людьми на порядок выше. И бежать никто не собирается. Пехота будет отсекаться, бронетехника была сожжена. Вся.

Воевать будут все

Кто лучше, кто хуже, но все. Никто не побежит.

Правда, не понимаю, на что они рассчитывают в больших городах. Осаждать? Но они сами с голоду сдохнут. Держимся. Время на нашей стороне.