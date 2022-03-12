Настоящий курс в банках переваливает за 200 рублей. Банк "Открытие" продает вообще по 242 рубля за 1 доллар США. Рубль упал в полтора раза официально. Но цифры уже не имеют значения, ведь с 9 марта продажи наличного доллара населению запрещены вообще.

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Энергоносители

Никто не хочет покупать нефть у агрессора с окровавленными руками!

Баррель российской нефти Urals стоит 102 доллара США, что на 10 долларов США дешевле марки Brent, которая торгуется за 112 долларов США за баррель. До нападения России на Украину, российская нефть стоила 95 долларов США за баррель, что было на 2 доллара США меньше марки Brent. Даже с пониженной ценой российскую нефть не спешат покупать!

Страны Запада постепенно приобщаются к эмбарго на покупку российской нефти.

Газ

С газом – тоже все не радужно: 8 – 9 марта газ на европейских хабах стоил в пересчете на гривны 90 – 92 тысяч гривен за тысячу кубометров, то сейчас цена упала до 53 тысяч гривен. Ажиотажного роста цены нет, не сработала даже остановка газопровода Ямал-Европа.

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Золотовалютные резервы

Россия накапливала резервы: с 385 миллиардов долларов США в 2015 году до 631 миллиарда долларов США перед нападением на Украину. В результате за две недели были заморожены три четверти резервов, которые упали до уровня 2005 – 2006 годов. И даже то, что осталось, а это преимущественно металлическое золото, России будет трудно продать, потому что санкции США распространятся и на того, кто бы его приобрел.

ВВП

Двухнедельных санкций хватило, чтобы "Банк России" скорректировал прогноз российского ВВП на 2022 год по росту на 2,4% до падения на 8%, прогноз инфляции повышен с 5,5% до 20%, при этом номинальная зарплата должна вырасти на 9,5%. То есть даже в рублях россияне обеднеют, не говоря уже о валютном эквиваленте.

Да, никакие санкции и инфляции не сравнимы с ужасами войны, которые ежедневно переживают украинцы с начала нападения России. Никакой репарации не смыть крови убитых украинцев. Гореть русским извергам в аду! Верю в Украину, верю в нашу победу! Слава Украине!

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