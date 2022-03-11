Он проигрывает войну, он разрушил экономику. И этот, не побоюсь этого слова, "русский мир".
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Путин слаб
Но не стоит забывать, что у него подстрелены обе ноги. Это та реальность, из которой следует исходить.
Я понимаю, что мне легче, потому что я не в России. Но я для того и не в России, чтобы это сказать.
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Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: