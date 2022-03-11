Він програє війну, він зруйнував економіку. І цей, не побоюсь цього слова, "руській мір". Він хоче нас усіх за це покарати, стерти на порошок.

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Путін слабкий

Але не варто забувати, що в нього підстріляні обидві ноги. Це та реальність, з якої слід виходити.

Я розумію, що мені легше, бо я не в Росії. Але я для того й не в Росії, щоби це сказати.

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