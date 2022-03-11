Мне кажется, этот вопрос задаётся по инерции. До начала войны санкции, действительно, были таргетированными и за ними прослеживался (а иногда и прямо объявлялся) какой-то специальный дизайн. Но это всё уже давно – не меньше недели – прекратилось.

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Новый принцип

Теперь санкции это просто – что ещё можно закрыть-отнять-запретить, чтобы остановить бомбёжки и ракетные обстрелы крупных украинских городов – Киева, Харькова, Мариуполя, Днепра, Чернигова. В отдельных мерах и именах нет смысла искать какой-то дизайн – это просто "что угодно, чтобы прекратилось убийство мирных жителей".

Мир в шоке от зверств России и россиян

Надо понимать, что весь мир, кроме России, видит разбитые ракетными обстрелами жилые кварталы, горящие дома и больницы, фотографии убитых детей и видео сотен тысяч беженцев.

Поэтому на вопрос – сколько ещё будет санкций?- ответ очень простой: чем больше горящих домов, чем дальше продвижение российских танков колонн, чем больше фотографий убитых мирных жителей, тем сильнее будут санкции.

Сейчас Германия и другие европейские страны не готовы объявлять полное эмбарго на газ и нефть, но если количество беженцев в соседних странах увеличится до 4 – 5 миллионов, если мир облетят кадры людей, умирающих от голода и обезвоживания в блокированных Мариуполе и Николаеве и оккупированном Херсоне, то будет и полное эмбарго.

Будут и "списковые" санкции против замминистров и замгендиректоров госкомпаний.

Эти же события – гибель мирных жителей под ракетными обстрелами, танки на улицах городов, миллионы беженцев – привели к уходу многих крупных компаний, основной новости последних дней.

Это не санкции, и не давление правительств – и Coca-Cola, и McDonald's, и даже Uniqlo видят, что люди во всём мире настолько возмущены происходящим, что не будут ничего покупать у фирм, которые ведут какие-то дела с Россией.

Это как раз те последствия, которые очень трудно будет устранить - кадры горящих домов в Харькова и Мариуполе будет трудно развидеть и компании будут бояться возвращаться в Россию много лет после вывода войск.

Ещё раз, основное - нынешние санкции, и страновые, и списковые, и индивидуальные - вводятся без особого плана и условий. Просто для того, чтобы остановить войну.

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Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: