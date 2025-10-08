У матеріалі Show 24 пропонуємо пригадати, як складалися стосунки колишнього міністра закордонних справ України та комунікаційниці й засновниці видавництва "Книголав". Повну історію кохання Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької читайте далі.

Коли познайомилися Дмитро та Світлана?

Дмитро Кулеба й Світлана Павелецька вперше зустрілися у 2003 році. На той час майбутній голова МЗС навчався на останньому курсі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де також здобувала освіту й Світлана.

У нас створили команду для студентів-міжнародників, ми імітували судовий процес, грали щось на кшталт дебатів. Нам дали тренера – ним був Дмитро,

– розповідала Павелецька.

Кулеба зізнався, що вже й тоді між ними "щось спалахнуло", але кожен з них рухався окремим шляхом. Тому з того часу вони не бачилися до 2014 року.

У 2014 Світлана працювала на "1+1" та разом з командою працювала над запуском нового каналу. Тоді вона зверталась до Дмитра з робочих питань. На той час обоє жили своїм життям.

Коли у пари закрутилися стосунки?

У 2022 році Дмитро Кулеба став автором книжки "Війна за реальність". Напередодні публікації він радився, до якого видавництва звернутися, – і вирішив обрати "Книголав", співзасновницею якого є Павелецька.

Ми зустрілися. Це все спочатку було про книжку, а потім стало про любов,

– пригадував Кулеба.



Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька / Фото з інстаграму Світлани Павелецької

Пара поділилась, що почала жити разом у 2021 році. У грудні того самого року у мережу потрапили їхні спільні фото. На той час Дмитро Кулеба ще був одруженим з Євгенією Кулебою (у шлюбі з якою народилося двоє дітей). Подружжя розлучилося офіційно приблизно у 2022 році.

Вже наступного року Дмитро Кулеба й Світлана Павелецька публічно підтвердили, що перебувають у стосунках.



Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька / Фото з інстаграму Дмитра Кулеби

Зараз пара проживає у квартирі, яка належить Світлані Павелецькій. Комунікаційниця придбала її у 2021 році за 282 тисячі доларів. У них немає чіткого розподілу бюджету, як і проблем у побуті.

Ми не сваримось. Я не можу згадати жодної сварки. Ми 20 років йшли одне до одного, щоб витрачати цей час на сварки?

– казав Дмитро Кулеба.

Чи хочуть Дмитро та Світлана одружитися?

Дмитро Кулеба й Світлана Павелецька перебувають у цивільному шлюбі. Наразі для них не є важливим факт штампа в паспорті, пара вважає це формальністю.

Єдина проблема, яка виникає, це коли ми представляємо одне одного комусь. Наприклад, англійською воно звучить нормально, сказати, що це мій партнер. Українською воно взагалі якось дивно звучить. Тому ми вирішили говорити, що це "моя дружина" або "мій чоловік",

– зазначив Дмитро Кулеба.

Також пара наразі не планує заводити спільних дітей. Дмитро виховує сина й доньку від попереднього шлюбу, Світлана також має сина.

"Думаю, що всі батьківські функції кожен із нас виконав сповна. Ми не хочемо більше дітей. І не хотіли їх на момент, коли зустрілися. Ми насолоджуємося одне одним і батьківською роботою, яка була виконана до", – розповідала бізнесвумен.