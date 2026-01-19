Зокрема, показали фото й відео з військовими. На тлі цього співачку розкритикували в мережі. Вона вже відреагувала на хейт. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тіни Кароль.

У Threads блогер Богдан Беспалов опублікував пост, де заявив, нібито в мережі розгорівся скандал за участі Тіни Кароль.

Відправившись в місто-герой Слов'янськ, який знаходиться під постійними обстрілами росіян, артистка на фоні стели міста записала з посмішкою відео під свою пісню "Шиншила". Місцеві жителі не зрозуміли такої "веселої підтримки" і обурюються поведінкою Кароль. Саме так виглядає повна відірваність від контексту,

– написав Беспалов.

Після цього Тіна Кароль опублікувала інстаграм-сторіс, де емоційно прокоментувала слова блогера.

Це твоя хвора уява і медіакілерство. Ти волоцюга соцмереж. Хейтер,

– обурилася артистка.

Вона зазначила, що насправді мешканці Слов'янська були в захваті від візиту – їм приємно, що до них приїжджають, цікавляться ними та люблять.

Нам все одно на твою (Беспалова – 24 Канал) думку, бо ми робимо гідно свою справу і вона аж ніяк не про те, чим ти живишся,

– додала Тіна Кароль.

Тіна Кароль відреагувала на хейт через радісне відео у Слов'янську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про поїздку Тіни Кароль до Слов'янська?