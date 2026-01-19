Зокрема, показали фото й відео з військовими. На тлі цього співачку розкритикували в мережі. Вона вже відреагувала на хейт. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тіни Кароль.
У Threads блогер Богдан Беспалов опублікував пост, де заявив, нібито в мережі розгорівся скандал за участі Тіни Кароль.
Відправившись в місто-герой Слов'янськ, який знаходиться під постійними обстрілами росіян, артистка на фоні стели міста записала з посмішкою відео під свою пісню "Шиншила". Місцеві жителі не зрозуміли такої "веселої підтримки" і обурюються поведінкою Кароль. Саме так виглядає повна відірваність від контексту,
– написав Беспалов.
Після цього Тіна Кароль опублікувала інстаграм-сторіс, де емоційно прокоментувала слова блогера.
Це твоя хвора уява і медіакілерство. Ти волоцюга соцмереж. Хейтер,
– обурилася артистка.
Вона зазначила, що насправді мешканці Слов'янська були в захваті від візиту – їм приємно, що до них приїжджають, цікавляться ними та люблять.
Нам все одно на твою (Беспалова – 24 Канал) думку, бо ми робимо гідно свою справу і вона аж ніяк не про те, чим ти живишся,
– додала Тіна Кароль.
Тіна Кароль відреагувала на хейт через радісне відео у Слов'янську / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про поїздку Тіни Кароль до Слов'янська?
- Туди виконавиця відправилася разом зі співаком Сергієм Жаданом.
- Тіна Кароль і Сергій Жадан у місті зустрілися з бійцями 18-ї Слов'янської бригади НГУ корпусу "Хартія" та познайомилися з її командиром – Героєм України, полковником Геннадієм Куцим.
- Як зазначив Жадан на своїй сторінці в інстаграмі, останніми місяцями вони вже кілька разів приїздили до слов'янців. Військовим передали близько сотні книжок та домовилися про виступи в підрозділах бригади.