В частности, показали фото и видео с военными. На фоне этого певицу раскритиковали в сети. Она уже отреагировала на хейт. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль.
В Threads блогер Богдан Беспалов опубликовал пост, где заявил, якобы в сети разгорелся скандал с участием Тины Кароль.
Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиян, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой видео под свою песню "Шиншила". Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста,
– написал Беспалов.
После этого Тина Кароль опубликовала инстаграм-сторис, где эмоционально прокомментировала слова блогера.
Это твое больное воображение и медиакиллерство. Ты бродяга соцсетей. Хейтер,
– возмутилась артистка.
Она отметила, что на самом деле жители Славянска были в восторге от визита – им приятно, что к ним приезжают, интересуются ими и любят.
Нам все равно на твое (Беспалова – 24 Канал) мнение, потому что мы делаем достойно свое дело и оно отнюдь не о том, чем ты питаешься,
– добавила Тина Кароль.
Тина Кароль отреагировала на хейт из-за радостного видео в Славянске / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о поездке Тины Кароль в Славянск?
- Туда исполнительница отправилась вместе с певцом Сергеем Жаданом.
- Тина Кароль и Сергей Жадан в городе встретились с бойцами 18-й Славянской бригады НГУ корпуса "Хартия" и познакомились с ее командиром – Героем Украины, полковником Геннадием Куцым.
- Как отметил Жадан на своей странице в инстаграме, в последние месяцы они уже несколько раз приезжали к славянцам. Военным передали около сотни книг и договорились о выступлениях в подразделениях бригады.