Jerry Heil заявила, что Кажанна не отвечает на личные сообщения, поэтому вынуждена обратиться к ней публично. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads артистки.
Jerry Heil утверждает, что Кажанна знает о том, что "бывают технические задержки выплат". В то же время добавила, что NOVA MUSIC всегда шел ей навстречу и выдавал деньги наперед при необходимости.
Бесспорно, успех ты запустила к лейблу, когда написала "Ты горькая". Однако ты знаешь, что лейбл создал тебе ютуб, дал первых саундпродюсеров, настроил и запустил, занимался концертами. На шоу ты сама отказалась ходить, от SMM услуг ты сама отказалась тоже,
– обратилась Jerry Heil к Кажанне.
Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 объяснила, что такой объем "тихой работы" выполняет команда. По словам Jerry Heil, это трудно понять "постороннему человеку", ведь часто этого не осознают даже артисты.
Ты знаешь, что доходы с песен – это не те цифры, которые люди себе представляют, и продолжаешь акцентировать на минусе на карте. Хотя лейбл, опять есть таки, всегда авансировал тебя. И главное – ты знаешь, что лейбл тебе отдает абсолютно все, потому что это невыносимо, и все равно продолжаешь зачем-то это все писать,
– подчеркнула она.
Jerry Heil обратилась к Кажанне / Скриншот с Threads
Напомним, что перед этим Кажанна опубликовала в инстаграме сообщение, где объяснила, почему ушла из NOVA MUSIC. Певица заявила, что вся финансовая отчетность – у лейбла, которую ей не показали.
Почему я тогда делаю выводы, что вложения лейбла, которые я должна была отбить по контракту, окупились и я могу уйти? Потому что я знаю точные цены за саунд продакшн (саундов выбирала я), а также знаю, сколько платили мне – значит посчитать 70% легко. К слову, откуда я вообще знаю, что это было 30%, а не, например, 10%? Я не видела цифр,
– отметила Кажанна.
Певица добавила, что расходы на себя брали обе стороны. По словам девушки, много работы она выполняла самостоятельно или благодаря коллаборациям: подбор и стилизация образов, съемки для портфолио, разработка стратегического плана, договоренности об интервью и шоу, режиссирование концертов, поиск костюмов.
Я две недели напоминала о зарплате. Часто у меня не было ни копейки. А когда я выложила в сториз, что ищу работу, меня попросили удалить, потому что это "влияет на репутацию лейбла". Мне предложили два варианта: взять у них в долг или "подождать пока раскрутишься",
– утверждает Кажанна.
Она отметила, что обращалась к директору лейбла с просьбой изменить ситуацию, однако безрезультатно. Кажанна хотела разорвать сотрудничество с NOVA MUSIC через диалог, но договориться не получилось.
Что известно о конфликте между Кажанной и NOVA MUSIC?
На днях Кажанна объявила об уходе из музыкальной индустрии. Она заявила, что пережила моральные травмы за два года работы с лейблом NOVA MUSIC и столкнулась с токсичной атмосферой в музыкальной сфере и обществе.
Впоследствии Кажанна рассказала, что ее контракт с лейблом был "рабским", и что NOVA MUSIC не выплачивает ей роялти. По словам певицы, команда задерживает выплаты, принуждает к новым сделкам и приписывает долги. Девушка также отметила, что успех является ее собственной заслугой, а не заслугой лейбла.
Позже NOVA MUSIC заявил, что досрочно прекращает сотрудничество с Кажанной. На старте сотрудничества певица и лейбл подписали договор, согласно которому 70% чистой прибыли отходило лейблу, а 30% – артистке (в заметке отмечается, что осенью 2025 года Кажанна отказалась от модели 50/50%)
Команда утверждает, что в рамках сотрудничества полностью финансировала проект Кажанна, и на сегодня он не вышел в финансовый плюс. Кроме того, добавляет, что в декабре они показали финансовую отчетность певице.