Jerry Heil заявила, что Кажанна не отвечает на личные сообщения, поэтому вынуждена обратиться к ней публично. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads артистки.

К слову Кажанна со скандалом ушла с лейбла Jerry Heil: артистка впервые раскрыла причины

Jerry Heil утверждает, что Кажанна знает о том, что "бывают технические задержки выплат". В то же время добавила, что NOVA MUSIC всегда шел ей навстречу и выдавал деньги наперед при необходимости.

Бесспорно, успех ты запустила к лейблу, когда написала "Ты горькая". Однако ты знаешь, что лейбл создал тебе ютуб, дал первых саундпродюсеров, настроил и запустил, занимался концертами. На шоу ты сама отказалась ходить, от SMM услуг ты сама отказалась тоже,

– обратилась Jerry Heil к Кажанне.

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 объяснила, что такой объем "тихой работы" выполняет команда. По словам Jerry Heil, это трудно понять "постороннему человеку", ведь часто этого не осознают даже артисты.

Ты знаешь, что доходы с песен – это не те цифры, которые люди себе представляют, и продолжаешь акцентировать на минусе на карте. Хотя лейбл, опять есть таки, всегда авансировал тебя. И главное – ты знаешь, что лейбл тебе отдает абсолютно все, потому что это невыносимо, и все равно продолжаешь зачем-то это все писать,

– подчеркнула она.

Jerry Heil обратилась к Кажанне / Скриншот с Threads

Напомним, что перед этим Кажанна опубликовала в инстаграме сообщение, где объяснила, почему ушла из NOVA MUSIC. Певица заявила, что вся финансовая отчетность – у лейбла, которую ей не показали.

Почему я тогда делаю выводы, что вложения лейбла, которые я должна была отбить по контракту, окупились и я могу уйти? Потому что я знаю точные цены за саунд продакшн (саундов выбирала я), а также знаю, сколько платили мне – значит посчитать 70% легко. К слову, откуда я вообще знаю, что это было 30%, а не, например, 10%? Я не видела цифр,

– отметила Кажанна.

Певица добавила, что расходы на себя брали обе стороны. По словам девушки, много работы она выполняла самостоятельно или благодаря коллаборациям: подбор и стилизация образов, съемки для портфолио, разработка стратегического плана, договоренности об интервью и шоу, режиссирование концертов, поиск костюмов.

Я две недели напоминала о зарплате. Часто у меня не было ни копейки. А когда я выложила в сториз, что ищу работу, меня попросили удалить, потому что это "влияет на репутацию лейбла". Мне предложили два варианта: взять у них в долг или "подождать пока раскрутишься",

– утверждает Кажанна.

Она отметила, что обращалась к директору лейбла с просьбой изменить ситуацию, однако безрезультатно. Кажанна хотела разорвать сотрудничество с NOVA MUSIC через диалог, но договориться не получилось.

Что известно о конфликте между Кажанной и NOVA MUSIC?