Несмотря на немалую волну хейта, шоу до сих пор остается одной из самых обсуждаемых программ на украинском телевидении. В чем же заключается феномен "Холостяка" – разобралась ведущая Мила Еремеева на ютуб-канале "Феномен UA".
Мила Еремеева объяснила популярность шоу очень просто. Во-первых, людям хочется красивых историй любви – с романтикой, свиданиями и яркими эмоциями, которых часто не хватает в повседневной жизни.
Во-вторых, "Холостяк" – это еще и сплошные мемы: необычные ситуации, смешные реакции участников и даже абсурдные моменты быстро превращаются в шутки, которые активно вируссятся в сети.
Также не стоит забывать о скандалах – интриги, ссоры и слезы еще долго после эфира не дают покоя зрителям.
Здесь (На "Холостяке", – 24 Канал) рождаются истории, о которых зрители говорят неделями. Кто с кем вместе, кто кого подставил, кто расплакался на камеру – все это вызывает море эмоций и обсуждений,
– отметила ведущая.
И, в конце концов, "Холостяк" – это просто guilty pleasure. Мы понимаем, что там много преувеличения, но все равно смотрим, потому что это интересно и немного забавно.
Для контекста! Guilty pleasure – это деятельность, приносящая удовольствие, но за которую может быть стыдно.
Что известно о "Холостяке"?
- В оригинале проект называется The Bachelor и появился в начале 2000-х. Первый сезон вышел в 2002 году на телеканале ABC, после чего формат быстро стал популярным и его начали адаптировать в разных странах.
- Сейчас "Холостяк" снимают в десятках стран – от Европы до Австралии и Латинской Америки. Каждая страна адаптировала шоу под свою культуру, но главная идея остается той же: найти любовь через телевизионное соревнование с розами.
- В Украине проект стартовал в марте 2011 года на телеканале СТБ и выходит до сих пор. Первым главным героем стал Максим Чмерковский. Всего у нас вышло 14 сезонов и главными героями были и танцоры, и пилоты, и бизнесмены, и актеры, и даже ветеран.
- Многие участницы после проекта признавались, что съемки – настоящее испытание. Съемочные дни могут длиться от 12-16 часов и иногда затягиваться до 30. На несколько месяцев они фактически выпадают из привычной жизни и полностью сосредотачиваются на одном человеке. И все это – в условиях постоянной конкуренции, которая только усиливает напряжение, ревность и конфликты, что впоследствии видят зрители на экране.
- Кстати, телеведущий Григорий Решетник в 2025 году защитил докторскую диссертацию на тему "Холостяк" как феномен аудиовизуальной культуры, где описал механику создания шоу и влияние продюсеров на участников.