Несмотря на немалую волну хейта, шоу до сих пор остается одной из самых обсуждаемых программ на украинском телевидении. В чем же заключается феномен "Холостяка" – разобралась ведущая Мила Еремеева на ютуб-канале "Феномен UA".

Мила Еремеева объяснила популярность шоу очень просто. Во-первых, людям хочется красивых историй любви – с романтикой, свиданиями и яркими эмоциями, которых часто не хватает в повседневной жизни.

Во-вторых, "Холостяк" – это еще и сплошные мемы: необычные ситуации, смешные реакции участников и даже абсурдные моменты быстро превращаются в шутки, которые активно вируссятся в сети.

Также не стоит забывать о скандалах – интриги, ссоры и слезы еще долго после эфира не дают покоя зрителям.

Здесь (На "Холостяке", – 24 Канал) рождаются истории, о которых зрители говорят неделями. Кто с кем вместе, кто кого подставил, кто расплакался на камеру – все это вызывает море эмоций и обсуждений,

– отметила ведущая.

И, в конце концов, "Холостяк" – это просто guilty pleasure. Мы понимаем, что там много преувеличения, но все равно смотрим, потому что это интересно и немного забавно.

Для контекста! Guilty pleasure – это деятельность, приносящая удовольствие, но за которую может быть стыдно.

