О чем говорится в диссертации, почему ее активно обсуждают в сети и что о своей научной работе сказал сам Григорий Решетник – пишет 24 Канал.

Почему диссертация вызвала резонанс?

Главная причина – части научной работы, где Григорий описывает механику создания шоу "Холостяк" и влияние продюсеров на участников.

В диссертации говорится, что эмоции участников часто сконструированы сценарно или редакционно – в соответствии с ожиданиями аудитории и продюсерской логики.

Например, Решетник отмечает, что редакторы проекта с помощью различных манипуляций формируют образ участниц и побуждают их вести себя определенным образом.

В выпуск попадет только то, что нужно: например, критика и оскорбления в адрес соперниц звучали из уст нескольких девушек, но редакторы подстроят так, что зрители будут слышать только мнение одной, а потому у них возникнет четкое впечатление неприязни между ними, которую сценаристы в дальнейшем будут только обострять. Или же могут кардинально изменить образ девушки, если постфактум он им категорически не нравится,

– говорится в диссертации.

Также в тексте упоминается о наушнике через который Холостяку подсказывают, что именно ему следует сказать или сделать.

Кстати, об этом накануне в интервью рассказывал главным герой 14 сезона реалити Тарас Цимбалюк. В видео, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva, актер вспомнил, что в наушник ему подсказывали имя участницы, которое он мог забыть.

Что о своей диссертации говорил Григорий Решетник?

Телеведущий опубликовал пост в Threads. Он рассказал, что закончил университет на отлично, несколько лет преподавал и одновременно писал диссертацию

Он объяснил, что выбрал тему исследования, поскольку имеет 15-летний опыт работы над "Холостяком".

"Я рад, что удается быть не только теоретиком, но и практиком. Студенты говорят, что гордятся своим преподавателем и для меня это самая большая ценность. Я же частенько повторяю: "В вас часто будут бросать камни и пытаться обесценить достижения, однако, самое главное, будьте верны себе, не изменяйте идеалы, принципы, действуйте, никогда не опускайте руки и ежедневно становитесь лучшей версией самих себя". Я мечтаю, чтобы молодежь стремилась к новым знаниям, развитию, свершениям", – написал Решетник.

Григорий Решетник высказался о своей диссертации / Скриншоты с Threads

