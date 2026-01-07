Про що йдеться в дисертації, чому її активно обговорюють у мережі та що про свою наукову роботу сказав сам Григорій Решетник – пише 24 Канал.

Чому дисертація викликала резонанс?

Головна причина – частини наукової роботи, де Григорій описує механіку створення шоу "Холостяк" та вплив продюсерів на учасників.

У дисертації йдеться, що емоції учасників часто сконструйовані сценарно або редакційно – відповідно до очікувань аудиторії та продюсерської логіки.

Наприклад, Решетник зазначає, що редактори проєкту з допомогою різних маніпуляцій формують образ учасниць та спонукають їх поводитися певним чином.

У випуск потрапить лише те, що потрібно: приміром, критика та образи на адресу суперниць лунали з вуст кількох дівчат, але редактори підлаштують так, що глядачі чутимуть тільки думку однієї, а тому в них виникне чітке враження неприязні між ними, яку сценаристи надалі будуть тільки загострювати. Або ж можуть кардинально змінити образ дівчини, якщо постфактум він їм категорично не подобається,

– йдеться в дисертації.

Також в тексті згадується про навушник через який Холостяку підказують, що саме йому слід сказати або зробити.

До речі, про це напередодні в інтерв'ю розповідав головним герой 14 сезону реаліті Тарас Цимбалюк. У відео, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva, актор пригадав, що у навушник йому підказували ім'я учасниці, яке він міг забути.

Що про свою дисертацію говорив Григорій Решетник?

Телеведучий опублікував допис у Threads. Він розповів, що закінчив університет на відмінно, кілька років викладав і водночас писав дисертацію

Він пояснив, що обрав тему дослідження, оскільки має 15-річний досвід роботи над "Холостяком".

"Я радий, що вдається бути не лише теоретиком, а й практиком. Студенти кажуть, що пишаються своїм викладачем і для мене це найбільша цінність. Я ж частенько повторюю: "У вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте, найголовніше, будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе". Я мрію, аби молодь прагнула до нових знань, розвитку, звершень", – написав Решетник.

Григорій Решетник висловився про свою дисертацію / Скриншоти з Threads

