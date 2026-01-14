Григорий Решетник впервые прокомментировал обвинения в свою сторону и попытался расставить все точки над "і". Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в Threads.
Речь идет о сборе средств летом 2024 года после обстрела детской больницы "Охматдет" российской армией. Пользователи проверили прозрачность работы благотворительного фонда "Решетник Фемели", однако согласно официальной финансовой отчетности фонда за 2024 год, доступной в открытых реестрах, в разделах доходов и расходов значатся нулевые показатели.
По сборам, которые мы инициировали с женой самостоятельно – мы всегда очень следили за своевременностью передачи средств и отчетностью. Действительно, средства на "Охматдет" направлялись не через счет Фонда, а с нашей банки. Мы сразу публиковали эту отчетность, но сейчас, очевидно, стоит о ней напомнить. И еще раз поблагодарить каждого и каждой из вас, что поддержали тогда "Охматдет" и детей, которые так в этом нуждались,
– написал Григорий.
Григорий Решетник опубликовал отчет за сбор на "Охматдет" / Фото с Threads
Что известно об обстреле "Охматдета"?
- 8 июля 2024 года россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего пострадала детская больница.
- Крылатая ракета Х-101 повредила пять корпусов, в частности токсикологическое отделение, где лечение проходили тяжелобольные дети.
- По словам главы МВД Игоря Клименко в результате атаки погибло 2 человека, 32 получили ранения, среди них 8 детей были госпитализированы.