Оказывается, его исследование посвящено популярному реалити-шоу "Холостяк", передает 24 Канал со ссылкой на сайт КНУКиИ.

Вас также может заинтересовать 27-летний известный украинский певец стал учителем в школе

Григорий Решетник проанализировал, как телевизионный формат влияет на восприятие любви и романтических отношений в современном обществе.

Его диссертация имеет 217 страниц и состоит из трех основных разделов: первый раздел рассматривает реалити-шоу как культурное явление – от истории возникновения формата до его адаптации в разных странах. Второй раздел анализирует "Холостяка" как международный проект, а третий раздел посвящен украинской версии программы.



Григорий Решетник защитил диссертацию на тему "Холостяка" / Скриншоты с сайта КНУКиИ



В заключении указано, что дейтинг-шоу одновременно является серьезной историей о любви и самоироничным спектаклем для развлечения.

"Холостяк" и "Холостячка" показательно демонстрируют, как любовь превращается из интимного взаимодействия в публичное событие и эмоциональный спектакль для зрителей: свидания, романтические жесты и признания инсценируются как потребительские аттракции (поездки, подарки, ужины в изысканных местах); участники выражают эмоции не согласно внутренним интенциям, а в контексте продюсерской логики шоу и реагируя на ожидания аудитории; ставка на эмоциональные инвестиции, когда каждое действие на свидании воспринимается как вклад, требующий вознаграждения – комплиментов, объятий, роз. Это превращает любовь, и украинская адаптация дейтинг-проекта это продемонстрировала, на эмоциональный капитал, подкрепленный материальными благами и имиджевыми перспективами,

– написал Григорий Решетник.

К теме Психологи-психопаты, попытки самоубийства и прочее: редактор СТБ шокировала подробностями работы

Кстати, об ученой степени доктора философии телеведущий рассказывал в октябре 2025 года в видео, которое вышло на ютуб-канале Алика Мкртчяна.

Это путь длиной в 20 лет. Я закончил с красным дипломом университет, реализовался как телеведущий и продолжаю образовательную и научную деятельность,

– отмечал Григорий.

Как известно, Решетник учился на диктора и ведущего телепрограмм.

Почему Григорий Решетник решил стать доктором философских наук?