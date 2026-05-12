Супруги впервые за долгое время поехали в отпуск без детей. О том, где они остановились и как выехали из Украины – смотрите далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Очень трудно, – бывшая жена Максима Нелипы рассказала о жизни после его гибели

Из Киева Григорий и Кристина Решетники сначала добрались до Мукачево, после чего пересекли границу с Венгрией и отправились дальше в Турцию. Дорога оказалась не совсем легкой. В своем инстаграме Кристина Решетник рассказала, что на границе их тщательно проверяли венгерские пограничники.

Несмотря на это, супругам в конце концов удалось продолжить путешествие и добраться до места отдыха. В Турции Решетники остановились в двухэтажной вилле с частным бассейном на территории. Григорий уже показал кадры с отдыха в своем инстаграме.

Григорий Решетник с женой на отдыхе / Скриншоты из инстаграма

Как Григорий Решетник смог уехать из Украины во время войны?

Телеведущий может выезжать из Украины как отец троих детей. Григорий вместе с женой воспитывает троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра.

В Украине во время военного положения мужчины, которые имеют на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет, могут получить отсрочку от мобилизации и имеют право выезжать за границу. Главное условие – подтвердить, что дети находятся на иждивении отца. Отдельно здесь стоит отметить, что законодательство позволяет выезд мужчинам с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет даже без сопровождения детей.