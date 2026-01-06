27-летний артист признался, почему выбрал новый вид деятельности. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Не пропустите Люди плакали в Сенате и Ватикане: тернопольский детский хор "Зоринка" колядовал в Италии

Как оказалось, BRYKULETS учит детей писать песни. Он преподает с 8 по 11 класс.

Я люблю детей, и по образованию я преподаватель в какой-то степени. Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться, они свежие, нормальные и ненормальные. Они ничего не боятся. Я хочу, чтобы они ничего не боялись,

– отметил артист.

Он добавил, что не является строгим учителем и поделился своими методами работы.

Я им просто говорю что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую жить интересную жизнь, ничего не придумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось, чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками,

– отметил певец.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24/LifeStyle 24/Кино 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции Show 24/LifeStyle 24/Кино 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Что известно о BRYKULETS ?