27-річний артист зізнався, чому обрав новий вид діяльності. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Не пропустіть Люди плакали в Сенаті та Ватикані: тернопільський дитячий хор "Зоринка" колядував в Італії

Як виявилося, BRYKULETS вчить дітей писати пісні. Він викладає з 8 по 11 клас.

Я люблю дітей, і за освітою я викладач якоюсь мірою. Діти завжди приносять щось нове, від них можна надихатися, вони свіжі, нормальні й ненормальні. Вони нічого не бояться. Я хочу, щоб вони нічого не боялись,

– зазначив артист.

Він додав, що не є суворим вчителем і поділився своїми методами роботи.

Я їм просто кажу що робити, а далі вони вже або роблять, або не роблять це. І раджу жити цікаве життя, нічого не вигадувати у своїй творчості, а проживати так, щоб їм писалося, відчувати й не соромитись. Проводити роботу над своїми помилками,

– зазначив співак.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24/LifeStyle 24/Кіно 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції Show 24/LifeStyle 24/Кіно 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Що відомо про BRYKULETS ?