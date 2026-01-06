27-річний артист зізнався, чому обрав новий вид діяльності. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
Як виявилося, BRYKULETS вчить дітей писати пісні. Він викладає з 8 по 11 клас.
Я люблю дітей, і за освітою я викладач якоюсь мірою. Діти завжди приносять щось нове, від них можна надихатися, вони свіжі, нормальні й ненормальні. Вони нічого не бояться. Я хочу, щоб вони нічого не боялись,
– зазначив артист.
Він додав, що не є суворим вчителем і поділився своїми методами роботи.
Я їм просто кажу що робити, а далі вони вже або роблять, або не роблять це. І раджу жити цікаве життя, нічого не вигадувати у своїй творчості, а проживати так, щоб їм писалося, відчувати й не соромитись. Проводити роботу над своїми помилками,
– зазначив співак.
"Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про BRYKULETS ?
- Справжнє ім'я співака Іван Іщенко. Він родом із Миргорода.
- У своїй творчості артист поєднує одразу декілька стилів – поп, хіп-хоп та фанк.
- Його пісні швидко завірусилися в тіктоці й набрали мільйони прослуховувань на стримінгових платформах. Серед найвідоміших треків BRYKULETS – "Посилать", "Ліза", "Перестань" та інші.
- Відомо, що музикант перебуває у стосунках з дівчиною Лізою. Він розповідав, що вже задумується над весіллям з коханою.