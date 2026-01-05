Она рассказала о том, как проходят съемки реалити и монтаж, а также об отношении к участникам и роли психологов в процессе съемок. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Светланы в Threads.

Вас также может заинтересовать Об отношениях с Надин, гонорары на шоу и скандалы: Цимбалюк дал первое интервью после "Холостяка"

Редактор пришла на СТБ в 2012 году "наивной девочкой с верой в прекрасное", а пять лет спустя ушла "выгоревшей дотла". Она работала на нескольких проектах канала и до сих пор не может оставить позади этот опыт, несмотря на работу с психотерапевтами.

Светлана Кострыкина рассказала, что во время работы на шоу часто происходила манипуляция как участниками, так и историей на монтаже, поэтому реальность обычно сильно отличается от того, что видят зрители на экранах.

Погоду и форс-мажоры предсказать невозможно, но вызвать нужную эмоцию на съемочной площадке или подставить на монтаже – запросто,

– написала бывшая редактор СТБ.

По ее словам, среди психологов на проектах были замечательные специалисты, но случались и откровенные психопаты, которые считали участников "обрыганами" и умело давили на их травмы ради нужной реакции.

При этом после эфира судьба участников часто оставалась безразличной: "Сами же хотели в телик".

Бывший редактор СТБ к тому же вспомнила некоторые шокирующие закадровые истории:

участница пыталась покончить с собой после эфира, увидев, как показали ее историю;

съемочная группа дежурила, чтобы отснять последние минуты терминально больного участника;

участниц убеждали, что их лишний вес заставит мужчину искать более стройную, мотивируя их худеть;

в рабочие обязанности входило "стать подружкой участников", чтобы узнавать все секреты и использовать их нужным образом;

бесконечные судебные процессы, связанные с шоу.

Светлана добавила, что реалити-шоу нельзя считать абсолютным злом, ведь были и положительные моменты. Например, на медицинском проекте, где она работала, действительно помогали людям, которые не могли себе позволить дорогостоящее лечение – хотя ценой этого становилось раскрытие уязвимых моментов на всю страну.

Однако Кострыкина отметила, что участники часто не понимают, на что подписываются, потому что если бы их предупреждали об этом, шоу бы не было.

Собственный опыт заставил ее сделать вывод, что она больше никогда не будет работать в этой сфере.

Какой была реакция читателей и коллег на пост бывшего редактора СТБ?