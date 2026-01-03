Сегодня же Головчук вышла на связь к подписчикам. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Надин Головчук не знала, как опыт, полученный на проекте, может отразиться на ней. Модель отметила, что всегда знала о своей силе, но иногда хочет позволить себе быть слабой.

И я устала, как и любая сильная девушка или женщина. Мне нужна была поддержка – и сейчас тоже. Я не получила ее от людей, которые создавали "прекрасное шоу", которые принимали в нем участие,

– добавила Надин.

Головчук чувствует себя удивленной, опустошенной и растерянной. Девушка никогда не думала, что огонь в ее глазах "может исчезнуть за один миг". Надин не представляла, какой будет ее жизнь после проекта.

Я не пыталась понять, что от меня требуется, и почему так или иначе поступали со мной. И не понимала. Почему моя прямолинейность и искренность воспринимались за игру. Почему мое четкое "нет" было для многих триггером. Почему мои "колючки" не объясняли мою беззащитность и поведение,

– поделилась она.

Головчук призналась, что не чувствовала себя в безопасности на "Холостяке", не доверяла девушкам и команде проекта.

Я многое узнала после проекта, а еще больше увидела в шоу. Поняла, для кого и когда были созданы определенные "фишки". Хотела спрятаться от всего мира, но не могла, потому что не могла себя защитить,

– призналась модель.

Надин отметила, что ей постоянно приходилось переступать через себя, терять свободу и быть зависимой от кого-то. Девушка хотела уйти из проекта, но ей "не дали", а впоследствии ушли от нее.

Спасибо всем, кто развернулся и делает в своих соцсетях, "будто им не все равно". И спасибо тем, кому, прямо скажу, наплевать на все, и кто умеет красиво одевать маски "хороших и пушистых". Вы, наверное, счастливые люди, потому что я, кажется, не разбираюсь в понятиях "счастье" и "подлинность", глядя на всех идеальных и прекрасных,

– предположила она.

Победительница "Холостяка" отметила, что никогда не была идеальной и не стремится к этому. Девушка считает, что ее нужно любить за подлинность, "которую хотели уничтожить". Головчук поблагодарила за то, что сезон закончился.

