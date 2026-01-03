Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Готочкиной. Она решила ответить на вопросы подписчиков. Многих интересовали ее отношения с Цимбалюком.

Читайте также Тараса Цымбалюка подозревают в романе с бывшей: что известно о Светлане Готочкиной

Светлана Готочкина расставила все точки над "і" и сообщила, что они с Тарасом Цимбалюком не вместе. В то же время дизайнер поделилась, что несколько раз за год они сходились и расходились.

Но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями. Но это не говорит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные, и все,

– подчеркнула Готочкина.

Светлана отметила, что прекрасно относится к Тарасу. По словам женщины, они поддерживают дружеские отношения.

Ну точнее мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит. Но, думаю, это все дело времени,

– добавила дизайнер.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк не вместе / Скриншот из инстаграма дизайнера

Что известно об отношениях Готочкиной и Цимбалюка?