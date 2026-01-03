Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Готочкиной. Она решила ответить на вопросы подписчиков. Многих интересовали ее отношения с Цимбалюком.
Читайте также Тараса Цымбалюка подозревают в романе с бывшей: что известно о Светлане Готочкиной
Светлана Готочкина расставила все точки над "і" и сообщила, что они с Тарасом Цимбалюком не вместе. В то же время дизайнер поделилась, что несколько раз за год они сходились и расходились.
Но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями. Но это не говорит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные, и все,
– подчеркнула Готочкина.
Светлана отметила, что прекрасно относится к Тарасу. По словам женщины, они поддерживают дружеские отношения.
Ну точнее мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит. Но, думаю, это все дело времени,
– добавила дизайнер.
Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк не вместе / Скриншот из инстаграма дизайнера
Что известно об отношениях Готочкиной и Цимбалюка?
Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина познакомились благодаря общей подруге. Она пришла к актеру на спектакль, опубликовала сториз в инстаграм и отметила мужчину.
Цимбалюк и Готочкина пролайкали друг другу фото и списались. Позже они созвонились и проговорили 4 часа. Месяц актер и дизайнер переписывались, а затем встретились в Киеве.
Между Тарасом и Светланой завязались романтические отношения. В конце 2024 года появились слухи о расставании пары, но они не комментировали информацию.
Весной телеканал СТБ объявил, что Тарас Цимбалюк станет главным героем 14 сезона проекта "Холостяк". Во время участия в реалити-шоу он впервые заговорил о разрыве с Готочкиной.
Когда "Холостяк" вышел на экраны, в сети предположили, что Цимбалюк и Готочкина до сих пор находятся в отношениях. Их, в частности, неоднократно видели вместе. Кроме того, в прошлом году дизайнер поздравила бывшего с днем рождения.