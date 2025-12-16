Звезду сериала "Поймать Кайдаша" поздравила его бывшая девушка, дизайнер и бизнесвумен Светлана Готочкина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Тоже интересно Мог никогда не стать актером: какую профессию едва не выбрал Тарас Цимбалюк
Светлана Готочкина опубликовала совместное фото с Тарасом Цимбалюком, на котором актер обнимает ее за плечи.
С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания,
– написала дизайнер.
Готочкина поздравила Цимбалюка с 36-летием / Скриншот из инстаграма дизайнера
Заметим, что Цимбалюк стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк". Однако в сети ходят слухи, что сейчас актер находится в отношениях с Готочкиной. Более того, даже предполагают, что они и не расходились. Однако в октябре, отвечая на вопрос подписчиков в инстаграме, Светлана призналась, что не имеет парня.
Светлана Готочкина заявила, что не имеет парня / Скриншот из инстаграма дизайнера
На днях в Threads распространялась информация, что Тараса и Светлану видели вместе. А в сентябре актер появился на презентации новой коллекции бренда своей бывшей избранницы – GOT'S label.
Цымбалюка и Готочкину видели вместе / Скриншот с Threads
Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной?
Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина познакомились благодаря подруге мужчины. Она пришла на спектакль, в котором играл актер, сняла сториз в инстаграм и отметила его.
Тарас и Светлана пролайкали друг другу фотографии. После этого они списались, а через несколько часов созвонились и проговорили 4 часа. Месяц Цимбалюк и Готочкина переписывались.
Через месяц актер и дизайнер впервые встретились в Киеве и начали встречаться. Однако в конце 2024 года появились слухи об их расставании.
Ни Тарас, ни Светлана не комментировали информацию о разрыве, однако позже актера объявили главным холостяком страны.
В одном из выпусков "Холостяка" Цимбалюк впервые назвал причину расставания с дизайнером. По словам актера, они решали бытовые проблемы по телефону или в переписках, а не вживую. Кроме того, Готочкина не понимала особенности профессии мужчины.