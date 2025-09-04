Тарас Цимбалюк посетил презентацию новой коллекции бренда его бывшей девушки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.
Тарас Цимбалюк стал моделью и прошелся по подиуму в наряде от GOT'S label, а затем засветился в компании самой Готочкиной. Он поделился, что решил поддержать подругу с важным событием.
Поддержали GOT'S label и собственно, нашу подругу, Светлану Готочкину, с таким важным событием,
– написал Тарас Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк со Светланой Готочкиной: смотрите видео
Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"
- 18 апреля объявили, что шоу "Холостяк" продлили на еще один сезон. Тогда назвали имя героя – им стал актер театра и кино Тарас Цимбалюк.
- Позже актер объяснил свое решение сняться в "Холостяке". По его словам, у него сложились отношения с каналом, к тому же новый телевизионный опыт станет для него вызовом. Тарас не находится в отношениях уже несколько месяцев, поэтому действительно хочет найти партнершу.
- 19 июня официально стартовали съемки 14 сезона. Они длились около 30 часов в одном из загородных ресторанов под Киевом. В августе Тарас Цимбалюк показал фото с семьей в родном городе. Это натолкнуло фанов на мысль о том, что съемки "Холостяка" подходят к завершению.
- Впоследствии актер поделился, что познакомился на шоу с разными людьми. Но в то же время он также узнал самого себя, много анализировал и искал ответы наедине с собой.