Тарас Цимбалюк посетил презентацию новой коллекции бренда его бывшей девушки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.

Тарас Цимбалюк стал моделью и прошелся по подиуму в наряде от GOT'S label, а затем засветился в компании самой Готочкиной. Он поделился, что решил поддержать подругу с важным событием.

Поддержали GOT'S label и собственно, нашу подругу, Светлану Готочкину, с таким важным событием,

– написал Тарас Цимбалюк.

