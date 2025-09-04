Тарас Цимбалюк відвідав презентацію нової колекції бренду його колишньої дівчини. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора.
До слова Після розставання з екскоханим: Катерина Кузнецова відверто розповіла про стосунки з Цимбалюком
Тарас Цимбалюк став моделлю та пройшовся подіумом у вбранні від GOT'S label, а згодом засвітився у компанії самої Готочкіної. Він поділився, що вирішив підтримати подругу з важливою подією.
Підтримали GOT'S label і власне, нашу подругу, Світлану Готочкіну, з такою важливою подією,
– написав Тарас Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною: дивіться відео
Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк"
- 18 квітня оголосили, що шоу "Холостяк" продовжили на ще один сезон. Тоді назвали ім'я героя – ним став актор театру та кіно Тарас Цимбалюк.
- Згодом актор пояснив своє рішення знятися у "Холостяку". За його словами, у нього склалися стосунки з каналом, до того ж новий телевізійний досвід стане для нього викликом. Тарас не перебуває у стосунках вже кілька місяців, тому справді хоче знайти партнерку.
- 19 червня офіційно стартували знімання 14 сезону. Вони тривали близько 30 годин в одному з заміських ресторанів під Києвом. У серпні Тарас Цимбалюк показав фото з сім'єю у рідному місті. Це наштовхнуло фанів на думку про те, що зйомки "Холостяка" доходять до завершення.
- Згодом актор поділився, що познайомився на шоу з різними людьми. Але водночас він також пізнав самого себе, багато аналізував і шукав відповіді наодинці з собою.