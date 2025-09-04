Тарас Цимбалюк відвідав презентацію нової колекції бренду його колишньої дівчини. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора.

Тарас Цимбалюк став моделлю та пройшовся подіумом у вбранні від GOT'S label, а згодом засвітився у компанії самої Готочкіної. Він поділився, що вирішив підтримати подругу з важливою подією.

Підтримали GOT'S label і власне, нашу подругу, Світлану Готочкіну, з такою важливою подією,

– написав Тарас Цимбалюк.

