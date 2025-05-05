Цимбалюк решил пообщаться с подписчиками в инстаграме, информирует Show 24. Актеру задали вопрос и о "Холостяке".

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Тарас Цимбалюк перечислил несколько причин, почему решил пойти на романтическое реалити-шоу "Холостяк". Актер отметил, что проект – новый телевизионный опыт для него и новый вызов.

У меня сложились отношения с СТБ: было сыграно много ярких ролей. Поэтому я доверяю, что и в этом формате родится что-то интересное для зрителей,

– написал он.

Также Цимбалюк поделился, что уже несколько месяцев не состоит в отношениях, поэтому может органично принять условия проекта. Актер верит, что может встретить на "Холостяке" человека, который "по-новому повлияет на его личную жизнь".

Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством. И еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" – любимый проект на телевидении, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы,

– добавил Цимбалюк.

Почему Тарас Цимбалюк решил пойти на проект "Холостяк" / Скриншот инстаграма актера

Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"