Известный украинский актер Тарас Цимбалюк станет новым “Холостяком”. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм реалити-шоу.
К слову Я шокирована сидела, – подруга Терена раскрыла правду о его отношениях с победительницей "Холостяка"
Во время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового "Холостяка" – самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цимбалюк,
– объявил канал СТБ.
Организаторы романтического проекта сообщили, что получили сотни сообщений от женщин с просьбой увидеть именно Тараса Цимбалюка в роли главного героя.
"В свои 35 Тарас имеет много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, чего хочет в отношениях. Устами своих персонажей Тарас много раз говорил о любви. Но этой осенью он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается по-настоящему", – добавляют на СТБ.
"Холостяк" выйдет на экраны уже этой осенью. Организаторы приглашают тех, кто желает принять участие в шоу, заполнить анкету на сайте.
Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк": видео
Напомним, героем 13 сезона "Холостяка" был ветеран войны Александр "Терен" Будько. У него якобы сложились отношения с победительницей Инной Белень, но через некоторое время пара разошлась. Недавно подруга Терена заявила, что у них вообще не было отношений.
Что известно о Тарасе Цимбалюке
- Тарас Цимбалюк родился в городе Корсунь-Шевченковский в семье преподавателей. В 2013 году окончил обучение в Киевском университете театра и кино имени Карпенко-Карого. Дебютировал на телевидении в 2011 году в сериале "Дневники темного". Широкую известность ему принесла роль в сериале "Поймать Кайдаша".
- Тарас Цимбалюк был женат дважды. Его первый брак был с однокурсницей Ангелиной. Пара сыграла свадьбу через 2 года в отношениях и впоследствии поняла, что это было поспешное решение. В 2021 году актер женился на визажистке и фотографом Тине Антоненко. Через год пара развелась.
- Впоследствии Тарас Цимбалюк сообщил об отношениях с рестораторкой Светланой Готочкиной. В конце 2024 года актер намекнул на расставание.