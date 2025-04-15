Блогер Елена Мандзюк, которой ранее приписывали роман с Тереном, призналась, действительно ли Александр встречался с Инной Белень и какими были их отношения. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Так, по словам Елены Мандзюк, Терен и Белень не состояли в отношениях после участие в "Холосятке-13".

Я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела все это со стороны,

– заявила блогерша.

Она добавила, что Инна в соцсетях только делала вид, что страдает из-за разрыва с Холостяком.

Я видела, что с Сашей сделали после типа расставания. Отношений, которых не было! Как вела себя победительница, как она играла жертву: "Я так страдаю, мне так тяжело из-за расхода, Саша то сказал". А отношений нет. Такая актриса, я просто вообще шокирована сидела,

– рассказала Елена.

Интервью с Еленой Мандзюк: смотрите видео онлайн

Что известно о шоу "Холостяк-13"

Победительницей романтического реалити стала волонтер из Харькова Инна Белень.

Они с Александром утверждали, что после проекта продолжили встречаться. Инна якобы даже переехала в Киев, чтобы быть ближе к бойфренду.

Впоследствии пара заявила о разрыве. Они отметили, что решили идти разными путями. Перед этим между Тереном и Белень возник публичный конфликт по языковому вопросу.

Заметим, как раз недавно победительница "Холостяка-13" прокомментировала расставание с Тереном.