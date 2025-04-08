Это прокомментировала Инна Белень. К тому же она раскрыла, общается ли сейчас с бывшим парнем. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".

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Как оказалось, Инна и Александр сейчас не поддерживают связь. По словам девушки, их разрыв был не из самых приятных.

Мы не общаемся, не следим друг за другом. Скажем так, разошлись на не очень хорошей ноте, вообще не на хорошей. Я не чувствовала уважение к себе вообще,

– отметила победительница "Холостяка 13".

В то же время она подчеркнула, что не жалеет о своем участии в реалити.

Понимаете, это было быстро для зрителей. Когда мы уже были вместе, только выходили первые серии, поэтому мы это проживали от июля, наверное. Это вот такой отрезок времени. Такое случается... Я бы тоже хотела, чтобы это закончилось свадьбой, домом и беременностью, но... Что же, так сложилось,

– объяснила волонтерка.

Кстати, Григорий Решетник рассекретил, будут ли снимать 14 сезон "Холостяка".

"Утро в большом городе": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Инны Белень и Александра Терена

После победы в шоу "Холостяк-13" Инна переехала в Киев, чтобы быть ближе к Александру, хотя они жили отдельно – по словам пары, такой формат был для них удобнее. Влюбленные даже успели вместе принять участие в кулинарном шоу "МастерШеф".

Однако публичный конфликт по языковому вопросу стал предвестником проблем в отношениях, и уже в начале февраля Белень и Терен официально подтвердили свое расставание, отметив, что решили двигаться разными путями.