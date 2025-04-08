Це прокоментувала Інна Бєлєнь. До того ж вона розкрила, чи спілкується зараз з колишнім хлопцем. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".

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Як виявилося, Інна та Олександр зараз не підтримують зв'язок. За словами дівчини, їхній розрив був не з найприємніших.

Ми не спілкуємося, не стежимо одне за одним. Скажімо так, розійшлися на не дуже гарній ноті, взагалі не на гарній. Я не відчувала повагу до себе взагалі,

– зазначила переможниця "Холостяка 13".

Водночас вона наголосила, що не жалкує про свою участь в реаліті.

Розумієте, це було швидко для глядачів. Коли ми вже були разом, тільки виходили перші серії, тому ми це проживали від липня, напевно. Це ось такий відрізок часу. Таке трапляється…Я б теж хотіла, щоб це закінчилося весіллям, будинком і вагітністю, але… Що ж, так склалося,

– пояснила волонтерка.

До речі, Григорій Решетник розсекретив, чи будуть знімати 14 сезон "Холостяка".

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена

Після перемоги в шоу "Холостяк-13" Інна переїхала до Києва, щоб бути ближче до Олександра, хоча вони мешкали окремо – за словами пари, такий формат був для них зручнішим. Закохані навіть встигли разом взяти участь у кулінарному шоу "МастерШеф".

Проте публічний конфлікт щодо мовного питання став передвісником проблем у стосунках, і вже на початку лютого Бєлєнь та Терен офіційно підтвердили своє розставання, зазначивши, що вирішили рухатися різними шляхами.