По мнению Игоря Кондратюка, самый талантливый выпускник "Караоке на майдане" – Павел Табаков. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на BLIK.ua.

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Игорь Кондратюк объяснил, почему считает Павла Табакова одним из лучших победителей проекта. Продюсер напомнил, что Табаков – единственный, кто выиграл на шоу "Шанс" и "Голос страны".

Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он является самодостаточным музыкантом и певцом. С приличным авторским репертуаром. Также Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове,

– рассказал Кондратюк.

По словам продюсера, у некоторых победителей талант-шоу были перерывы или паузы в творчестве, а о других зрители уже забыли. Тогда как Павел Табаков творит музыку постоянно.

"Также отмечу Надю Дорофееву, Евгения Турчинова, Наталью Валевскую.... Нет, было много талантливых!" – добавил Игорь Кондратюк.

Где сейчас Павел Табаков

После победы в шоу "Шанс" Павел Табаков продолжил развивать сольную карьеру. Он является автором шести альбомов. Сейчас музыкант активно дает благотворительные концерты и участвует в аукционах, где собирают средства для военных. К слову, его дочь пошла по стопам отца и тоже занимается музыкой.

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