В ответ на эти заявления продюсера Ярошенко объяснил, из-за чего съемочный процесс "завис" и раскрыл, когда и почему уехал из Украины. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Суспільне Культура".

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Так, по словам актера, съемки фильма "В зените" были приостановлены прежде всего из-за полномасштабного вторжения России.

Кроме того, Дмитрий рассказал, что в декабре 2021 года получил приглашение на участие в международном проекте в Европе. Как отметил актер, бронирование билетов осуществили еще в январе 2022 года, а поездка планировалась на март. В то же время выехать Дмитрий смог только в сентябре 2022 года. Ярошенко объяснил, что отсутствие гарантий безопасности в Украине и непредсказуемость событий заставили его искать убежище за рубежом, где он смог продолжить профессиональную деятельность и реализовать свой международный проект.

Актер отметил, что все это время поддерживал связь как с режиссером Игорем Стеколенко, так и с Кондратюком о возможности завершения съемок.

Очевидно, что сейчас реализовать это невозможно. Как и многие другие кинопроекты – из-за военного положения в стране и финансовых потребностей на оборону и выживание,

– добавил Ярошенко.

Что известно о Дмитрии Ярошенко

Актер известен украинским зрителям по главной роли в фильме "Запрещенный", где он сыграл поэта Василия Стуса.

Выпускник Национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, Ярошенко работал в театре "Дах" с 2004 года.

Среди других его работ – роли в фильмах "Джулия Блу" и "Наши котики".

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