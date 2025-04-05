Михаил Хома (более известный как Дзидзьо), публично поддержал бывшую жену SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула). Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм певца.
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Артист опубликовал отрывок клипа SLAVIA. Дзидзьо поздравил ее с премьерой и новостью о пополнении.
Полноценная жизнь – это когда творишь не только музыку, но и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и этой нежной, большой, прекрасной новостью. Искренне радуюсь!
– написал Михаил Хома.
SLAVIA ответила на сториз бывшего мужа.
"Спасибо, Михась! Для тех, кто интересовался, поздравил ли Дзидзьо", – заметила певица.
Дзидзьо и SLAVIA обратились друг к другу / Фото из инстаграм-сториз
Действительно ли SLAVIA готовится к материнству
- На днях SLAVIA вернулась к музыкальной карьере и впервые за долгое время презентовала песню и клип "Девка с перцем". Певица сообщила, что премьера характеризует новый этап ее жизни.
- В песне она SLAVIA поет о своем непростом характере и отмечает, что не позволит мужчинам играть своим сердцем.
- В конце клипа певица намекнула на беременность – она предстала в обтягивающем наряде, что подчеркнуло округлый животик. Однако SLAVIA прямо так и не подтвердила, действительно ли беременна, и не рассекретила своего избранника.