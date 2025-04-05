Михайло Хома (більш відомий як Дзідзьо), публічно підтримав колишню дружину SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула). Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм співака.
До слова Акторка Міла Сивацька вперше підтвердила, що вийшла заміж
Артист опублікував уривок кліпу SLAVIA. Дзідзьо привітав її з прем'єрою і новиною про поповнення.
Повноцінне життя – це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Славо, вітаю з прем'єрою і цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!
– написав Михайло Хома.
SLAVIA відповіла на сторіз колишнього чоловіка.
"Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо", – зауважила співачка.
Дзідзьо і SLAVIA звернулись одне до одного / Фото з інстаграм-сторіз
Чи справді SLAVIA готується до материнства
- Днями SLAVIA повернулась до музичної кар'єри та вперше за довгий час презентувала пісню та кліп "Дівка з перцем". Співачка повідомила, що прем'єра характеризує новий етап її життя.
- У пісні вона SLAVIA співає про свій непростий характер і зазначає, що не дозволить чоловікам гратись своїм серцем.
- Наприкінці кліпу співачка натякнула на вагітність – вона постала в обтислому вбранні, що підкреслило округлий животик. Однак SLAVIA прямо так і не підтвердила, чи справді вагітна, і не розсекретила свого обранця.